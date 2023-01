Shiffrin führt auch im zweiten Kronplatz-Riesentorlauf

US-Skistar Mikaela Shiffrin steuert auch im zweiten Riesentorlauf am Kronplatz auf den Sieg zu. Die am Vortag zum Weltcup-Frauenrekord von 83 Erfolgen gecarvte 27-Jährige führt in Südtirol nach dem ersten Durchgang 0,51 Sekunden vor der Schwedin Sara Hector. Auf Zwischenrang drei vor der Entscheidung ab 13.30 Uhr liegt die Italienerin Marta Bassino (+0,65 Sek.). Beste Österreicherin war 1,64 Sekunden zurück als Elfte Julia Scheib.

Bereits über zwei Sekunden Rückstand hatten Franziska Gritsch (16.) und Elisa Mörzinger (18.). Außerhalb der Top 20 landeten Elisabeth Kappaurer sowie die zeitgleichen Katharina Liensberger und Ricarda Haaser. Nicht in den zweiten Durchgang schafften es Ramona Siebenhofer, Katharina Truppe, Stephanie Brunner und Nina Astner. Die im Gesamtweltcup und auch am Dienstag hinter Shiffrin zweitplatzierte Schweizerin Lara Gut-Behrami klassierte sich nach einen schweren Fehler auf Zwischenposition 13.