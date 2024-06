Sheinbaum wird erste Präsidentin Mexikos - Exit Polls

Nach den von Gewalt überschatteten Wahlen in Mexiko haben die Medien und die Regierungspartei Claudia Sheinbaum zur Siegerin der mexikanischen Präsidentschaftswahlen und damit zur ersten Präsidentin des Landes erklärt. Laut Umfragen der Fernsehsender NMAS und der Zeitung "El Financiero" hat sich in dem Urnengang am Sonntag die linksgerichtete frühere Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt gegen die konservative Oppositionskandidatin Xóchitl Gálvez durchgesetzt.

Der Vorsitzende der Regierungspartei Morena, Mario Delgado, sagte vor Anhängern in Mexiko-Stadt, Sheinbaum habe mit einem "sehr großen" Vorsprung gewonnen. Das amtliche Endergebnis steht noch aus.

Laut einer Nachwahlbefragung der Firma Enkoll kam die 61-jährige Kandidatin der regierenden Linken auf 57,8 Prozent der Stimmen, die indigene Unternehmerin Galvez erreichte demnach lediglich 29,1 der Stimmen. Sheinbaum war als Favoritin in das Rennen gestartet. In den drei Monaten des Wahlkampfs lag sie in allen Umfragen deutlich vor ihrer stärksten Rivalin.

Sheinbaum ist eine studierte Physikerin aus einer Familie jüdischer Abstammung mit Wurzeln in Litauen und Bulgarien. Im Dezember 2018 war sie Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt geworden. Vor rund einem Jahr legte sie das Amt nieder, um Präsidentschaftskandidatin zu werden. Sheinbaum ist eine enge Vertraute des linkspopulistischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador, der laut Verfassung nach seiner sechsjährigen Amtszeit nicht erneut antreten durfte.

Ihre Konkurrentin Gálvez, ebenfalls 61, ist eine Tech-Unternehmerin und parteilose Ex-Senatorin, die der bürgerlichen Partei PAN nahesteht. Ihre politische Karriere begann im Jahr 2000, als sie nationale Beauftragte für indigene Völker wurde.

Neben dem Präsidentenamt wurden mit diesem größten Wahltag in der Geschichte des lateinamerikanischen Landes auch der Kongress, die Regierungen mehrerer Bundesstaaten sowie mehr als 20.000 öffentliche Ämter neu besetzt. Fast 100 Millionen stimmberechtigte Bürger waren zu dem Urnengang aufgerufen.

Sowohl der Wahlkampf als auch die Stimmabgabe waren von gewaltsamen Zwischenfällen geprägt. Die Abstimmung in der mexikanischen Stadt Coyomeapan im Bundesstaat Puebla wurde nach Angaben der staatlichen Wahlbehörde am Sonntag unterbrochen, nachdem in einem Wahllokal mindestens eine Person getötet worden war. Die Generalstaatsanwaltschaft bestätigte einen weiteren Todesfall in einem Wahllokal in Tlapanalapan, ebenfalls in Puebla. 38 Kandidaten wurden im Wahlkampf getötet. Die tödliche Gewalt hat Befürchtungen über eine Bedrohung der Demokratie durch rivalisierende Drogenkartelle genährt.