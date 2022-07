Shawn Mendes sagt Tour ab - auch Europa-Auftritte

Popsänger Shawn Mendes (23) bricht seine Tour offenkundig wegen mentaler Probleme ab. "Wie ihr wisst, musste ich die Shows der letzten paar Wochen verschieben, da ich nicht vollständig auf die Kosten vorbereitet war, die es mit sich bringen würde, wieder auf Tour zu sein", schrieb der Musiker ("Treat You Better") am Mittwoch bei Twitter.

Er sei aufgeregt gewesen, nach einer langen Pause wegen der Pandemie wieder spielen zu können. "Aber die Realität ist, dass ich überhaupt nicht vorbereitet darauf war, wie schwierig das Touren nach dieser Zeit sein würde."

Mendes betonte dabei, das dies nicht bedeute, dass er keine weitere Musik machen werde. Er werde zurückkommen - momentan aber stehe seine Gesundheit an erster Stelle. Von den Absagen auf der "Wonder"-Welttournee sind auch Mendes' geplante Auftritte im Sommer 2023 in München, Mannheim, Köln, Berlin und Hamburg betroffen. In Wien hätte er am 25. Juni 2023 einen Auftritt gehabt. Eine Stellungnahme des Veranstalters lag aber noch nicht vor.