Shania Twain "war so ziemlich am sterben"

Sängerin Shania Twain ("That Don't Impress Me Much") hat über ihre schwere Corona-Erkrankung gesprochen. "Ich bin sowieso asthmatisch und dann hatte ich einen wirklich schlimmen Kampf mit Covid und es war sehr bedrohlich", sagte die 57-jährige Kanadierin am Mittwoch dem Streamingdienst Apple Music.

"Jeden Tag füllten sich meine Lungen mit Entzündungen. Jeden Tag. Innerhalb von zwölf Tagen war ich so ziemlich am sterben", sagte die fünffache Grammy-Gewinnerin. "Zum Glück bekam ich eine Plasmatherapie und die hat gewirkt." Davor habe sie jedoch tagelang bangen müssen, ob die gespendeten Antikörper ihr gegen das Virus helfen würden.

Die Erkenntnis, dass sie Luft und die Möglichkeit zu atmen bisher für eine Selbstverständlichkeit gehalten hatte, habe sie zu der Single "Inhale/Exhale Air" ihres neuen Albums inspiriert, sagte Twain. Twains sechstes Studioalbum "Queen Of Me" kommt am Freitag auf den Markt.