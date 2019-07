Schlagerkönigin Andrea Berg (53) zieht ihre Fans nicht nur mit ihrer Musik in den Bann, sondern auch mit ihrem Aussehen. Ihr Alter merkt man ihrem trainierten Körper nicht an – und auch auf der Bühne zeigt sie sich gerne in knappen Outfits. Nun legte Andrea Berg noch einen oben drauf und präsentierte sich in einem Kleid, das nicht nur einen XXL-Ausschnitt hatte, sondern auch zwei sehr hohe Beinschlitze.