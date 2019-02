Was unterscheidet einen Veganer von einem Fleischesser? Was Ältere von Jüngeren? Und was Männer von Frauen? Richtig! Das Sexleben.

Die Partnervermittlung "gleichklang.de" hat 580 Frauen, 468 Männer und 11 Intersexuelle im Alter von 19 bis 80 Jahren zu ihrem Sexualleben befragt. Hier das Ergebnis.

Singles versus Paare

Grundsätzlich sind Menschen, die in einer Beziehung leben, mit ihrem Sexleben zufriedener als Alleinstehende. Grundsätzlich. Denn es gibt auch Ausnahmen. Und diese beziehen sich auf jene Singles, die Sex und Liebe voneinander trennen. Diese Gruppe ist ebenso zufrieden mit ihrem Sexleben wie Menschen, die in einer Partnerschaft leben.

© iStockphoto.com

Frauen versus Männer

Apropos Sex und Liebe: Für Frauen gehören Sexualität und eine tiefe emotionale Zuneigung eher zusammen als für Männer. Abgesehen davon berichteten Frauen häufiger von bi- oder pansexuellen Neigungen. Unter Pansexualität versteht man, dass für den Betreffenden das Geschlecht des Partners keine Rolle spielt.

Dazu passt: Cis-, trans- und pansexuell - was ist was?

Im Vergleich zu Männern erleben Frauen Sexualität eher als Möglichkeit zur Selbsterfahrung und Persönlichkeitsentwicklung. Männer wiederum schildern sich als experimentierfreudiger, neigen aber auch stärker zu sexuellem Suchtverhalten. Frauen hingegen berichten häufiger über Asexualität als Männer.

Ältere versus Jüngere

Entgegen mancher Vorurteile hat das Alter auf das Sexleben einen durchaus positiven Einfluss. So war die sexuelle Zufriedenheit bei Älteren sogar etwas höher als bei Jüngeren. Einer der Gründe liegt vermutlich darin, dass sexuelle Hemmungen, wie die Umfrage ebenfalls zeigt, mit dem Alter abnehmen.

Auch interessant: Warum Sex im Alter besser wird

Ebenso überraschend mag es für manch einen sein, dass Ältere nicht vermehrt über sexuelle Probleme wie Erektionsstörungen berichten. Das mag wohl auch an den medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten liegen, die heute zur Verfügung stehen. Alles in allem werden Liebe und Sexualität mit steigendem Alter stärker als zusammengehörig erlebt.

Veganer versus Fleischesser

Deutliche Unterschiede in puncto Sexualität traten zwischen Veganern und Fleischessern zutage. Dem Umfrageergebnis zufolge sind Veganer mit ihrem Sexualleben zufriedener als Fleischesser. Außerdem trennen Erstere Liebe und Sexualität seltener voneinander als Zweitere.

© iStockphoto.com

Dagegen neigen Fleischesser stärker zu sexuellem Suchtverhalten und berichten auch häufiger über sexuelle Probleme. Und wie steht es um Vegetarier? Was die untersuchten Bereiche anbelangt, sind sie der Umfrage zufolge Veganern ähnlicher als Fleischessern.

Hochsensible versus nicht Hochsensible

Hochsensible Personen zeichnen sich durch eine erhöhte Sensitivität in puncto Wahrnehmung aus. Für sie gehören Liebe und Sexualität eher zusammen als für nicht Hochsensible. Zudem gaben sie häufiger an, Sexualität als Möglichkeit zur Selbsterfahrung und Persönlichkeitsentwicklung zu sehen.

Für Hochsensible scheinen auch die Grenzen, die sexuelle Orientierung betreffend, nicht so eng gesteckt zu sein. Im Laufe ihres Lebens kommt es, verglichen mit nicht Hochsensiblen, häufiger vorWer hat den

besseren Sex?, dass sie entsprechende Strukturen aufbrechen. Darüber hinaus berichten sie häufiger über bi- oder pansexuelle Erlebnisse.