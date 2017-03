Nachdem die Wiener Polizei ein Foto eines Sex-Täters veröffentlicht hat, der in Favoriten elf Frauen überfallen haben soll, haben sich vier weitere Opfer gemeldet. Somit sind bereits 15 Opfer des Afghanen bekannt, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger der APA. Weitere Opfer werden von der Polizei nicht ausgeschlossen.

Zwischen November 2016 und Februar 2017 wurden von einem vorerst unbekannten Täter im Bereich des Reumannplatzes und des Antonplatzes in Wien Favoriten mehrere sexuelle Belästigungen und geschlechtliche Nötigungen verübt. Der Mann verfolgte seine weiblichen Opfer meist in den Abend- und Nachtstunden, umklammerte die Frauen von hinten mit den Armen, hob sie in die Höhe, deutete mit Stoßbewegungen sexuelle Handlungen an und griff den Frauen auf die Brüste und in den Schrittbereich. Eine Frau kam im Zuge der Auseinandersetzung zu Sturz, woraufhin sich der Tatverdächtige auf sie legte und ihr in das Gesicht biss. Das Opfer wurde dabei verletzt.

Im Zuge von ersten Ermittlungen konnten Lichtbilder einer tatverdächtigen Person sichergestellt werden. Aufgrund dieser Bilder wurden Observationsmaßnahmen im Bereich der bekannten Tatorte durchgeführt und der mutmaßliche Täter in einem Wohnhaus am Reumannplatz ausgeforscht und festgenommen. Bei einer ersten Vernehmung zeigte sich der 25-Jährige zu elf gleichgelagerten Delikten teilgeständig, er befindet sich in Untersuchungshaft.

Weitere mögliche Opfer werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Wien, Gruppe Hösch unter der Telefonnummer 01-31310 DW 33310 oder DW 33800 zu melden.