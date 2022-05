ServusTV mit erster Champions-League-Saison zufrieden

Mit einem Sieg von Real Madrid gegen FC Liverpool ist die UEFA-Champions-League-Saison am Samstag zu Ende gegangen. ServusTV übertrug erstmals das Finale, aber auch ausgewählte Spiele zuvor und zeigte sich über die Bilanz in einer Aussendung erfreut. Jeder dritte Österreicher habe die "Königsklasse" beim Salzburger Privatsender zumindest kurz verfolgt.

Quotenstärkstes Fußballmatch war wenig überraschend das Finale mit einer durchschnittlichen Reichweite von 638.000 Personen bei einem Marktanteil von 28,4 Prozent. Auf der Video- und Streamingplattform ServusTV On kamen noch 182.000 Abrufe hinzu. Das Achtelfinal-Hinspiel des FC Salzburg gegen den FC Bayern München reihte sich mit 581.000 Zuseherinnen und Zusehern und einem Marktanteil von 20 Prozent dahinter ein. Auf ServusTV On kam das Match auf 127.000 Abrufe. Aber auch die Partien FC Salzburg gegen FC Sevilla (478.000 Zuseher, 14,8 Prozent Marktanteil) und Real Madrid gegen Manchester City (412.000 Zuseher, 16,2 Prozent Marktanteil) stießen auf Interesse.

Ausgewählte Begegnungen der Champions League sind auch in der kommenden und übernächsten Saison im Free-TV bei ServusTV zu sehen. Auch so manche Partie aus der Europa League und der Europa Conference League überträgt der Privatsender in den nächsten Jahren. Hier ist auch wieder der ORF bis einschließlich der Saison 2023/2024 an Bord, der wie ServusTV in der abgelaufenen Saison je ein Spiel pro Runde wahlweise aus Europa League oder Conference League zeigte. Topspiel aus Sicht des ORF war hier die Begegnung SK Rapid Wien gegen Dinamo Zagreb im Oktober mit einer Durchschnittsreichweite von 387.000 Zusehern bei 14 Prozent Marktanteil.