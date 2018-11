Schluss mit dem blauen Dunst - simple und effektive Tipps, um mit dem Rauchen aufzuhören.

Rauchen ist eine Sucht, das Aufhören dementsprechend schwer. Das Laster betrifft rund 38% der österreichischen Bevölkerung. Die Sucht nach dem Glimmstängel betrifft sogar 53% der unter 19-Jährigen.

Rauchfrei mit der 3-Minuten-Regel, was ist das?

Was tun, wenn man mit dem Rauchen aufhören will? Mit diesen Tipps kann es jedem gelingen, den Glimmstängel endgültig aus der Hand zu legen.

1. Richtiger Zeitpunkt

Wer sich endgültig von der Zigarette verabschieden will, der braucht vor allem eins: einen starken Willen. Ist der Wille da, gibt es eine realistische Chance, mit der Sucht aufzuhören. Wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, umgehend die Zigaretten weglegen.

2. Ganz oder gar nicht

Kommt Ihnen das bekannt vor? Ehemalige Raucher berichten: "Ich habe vom einen auf den anderen Tag aufgehört." Das macht Sinn - Rauchen ist eine Sucht. Langsames Reduzieren funktioniert nur in den seltensten Fällen.

3. Motivation

Wenn das Verlangen zu groß wird, sollten Sie sich bewusst machen, wie der Verzicht ihr Leben verbessert. Freunde, Familie und Bekannte können hier auch eine gute Unterstützung sein. Binden Sie ihr Umfeld ein - es hilft!

4. An die große Glocke hängen

Wie bereits erwähnt, lohnt es sich Freunde und Familie in ihr Vorhaben einzubinden. Stellen Sie sich vor, sie prahlen damit, dass Sie mit dem Rauchen aufhören wollen und knicken dann ein. Das wäre doch ein wenig peinlich, oder? Zumindest spornt das Prahlen an.



5. Rituale kreieren

Das Rauchen ist nicht nur Sucht, sondern auch Ritual. Die meisten Raucher zünden sich in ganz bestimmten, wiederkehrenden Situationen eine Zigarette an: Morgens bei der Tasse Kaffee oder zu Feierabend beim Bier. Schaffen Sie sich neue Rituale, die ohne das Rauchen auskommen. Blättern Sie doch morgens beispielsweise lieber durch die Zeitung, statt am Glimmstängel zu ziehen.

6. Belohnen Sie sich!

Sie können stolz auf sich sein, wenn Sie die Zigarette liegen lassen. Belohnen Sie sich für ihren Einsatz. Besonders einfach geht das beispielsweise, wenn Sie jeden Tag die Summe, die Sie für das Rauchen ausgegeben hättest, in eine Spardose werfen.

7. Sportlich, sportlich

Ein Erfolg, den Sie relativ rasch bemerken werden: Ohne Kurzartmigkeit macht das Training viel mehr Spaß und Glückshormone werden auch noch ausgeschüttet.

8. Risiko bewusst werden

Auch wenn Sie es nicht gerne hören wollen: Rauchen ist ungesund. 1-10 Zigaretten pro Tag erhöhen das Lungenkrebs-Risiko um das Zehnfache. Wer will das schon?

9. Wie das schmeckt!

Nichtraucher haben einen intensiveren Geschmacks- und Geruchssinn. Sie werden nach einer Weile wieder ganz neu genießen können.

