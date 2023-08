Tennis-Superstar Serena Williams ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Die 41-Jährige veröffentlichte am Dienstag auf Instagram ein Foto des Säuglings mit ihr, ihrem Ehemann Alexis Ohanian und ihrer ersten Tochter Alexis Olympia. In der Bildunterschrift verriet Williams den Namen der zweiten Tochter: "Adira River Ohanian".

Ohanian postete weitere Bilder. "Serena Williams, du hast mir nun ein weiteres unvergleichliches Geschenk gemacht, du bist jetzt die GMOAT", schrieb er, eine Abkürzung für "Greatest Mother of All Time" ("Größte Mutter aller Zeiten"). "Ich werde niemals den Moment vergessen, in dem ich Olympia Ohanian ihre Baby-Schwester vorstellen durfte", ergänzte Ohanian.

Williams gilt mit 23 Einzel-Titeln bei Grand-Slam-Turnieren und 319 Wochen auf Platz eins der Weltrangliste als eine der erfolgreichsten Spielerinnen aller Zeiten.