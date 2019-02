Heute werden in Wien und Niederösterreich die Semesterzeugnisse verteilt. Mit den Semesterferien sind auch wieder Staus erwartet.

In Wien und Niederösterreich beginnt heute für knapp 450.000 Schüler die erste Staffel der Semesterferien. Vor dem Start in den einwöchigen Urlaub wird noch das Semesterzeugnis, die sogenannte Schulnachricht, verteilt.

Staus auf allen Straßen erwartet

Da auch in Teilen von Tschechien sowie den drei deutschen Bundesländern Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ein Ferienstart auf dem Programm steht, erwarten die Autofahrerklubs am Wochenende Verkehrsprobleme auf den Straßen.

In Wien werden ab Freitagnachmittag Staus auf den Stadtausfahrten befürchtet. Im Westen sind erfahrungsgemäß die Westautobahn - Staus drohen dort vor allem im Großraum Salzburg -, die Tauernautobahn von Salzburg in den Pongau sowie die Inntalautobahn in Tirol und die Rheintalautobahn in Vorarlberg betroffen.

Der Schnee tut sein Übriges

Einsetzender Schneefall hat am Freitag in Kärnten für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Für höher gelegene Passstraßen in den Karnischen Alpen und Karawanken wurde im Laufe des Vormittags allgemeine Kettenpflicht verhängt. Betroffen waren laut Polizei zunächst die Nassfeld Straße (B90), der Plöckenpass (B110) sowie die Straße über den Wurzenpass (B109).