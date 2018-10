Hollywood-Schauspielerin Selma Blair leidet nach eigenem Bekenntnis an Multipler Sklerose.

"Ich bin behindert. Ich falle manchmal. Ich lasse Sachen fallen. Meine Erinnerung ist neblig. Und meine linke Seite fragt nach Anweisungen von einem beschädigten Navigationssystem... Ich habe MS und ich bin OK", bekannte die 46-Jährige am Wochenende auf ihrer Instagram-Seite.

» Vermutlich habe ich diese unheilbare Krankheit schon seit mindestens 15 Jahren «

Sie habe jahrelang Symptome gezeigt, die jedoch nie ernst genommen worden seien. Die Krankheit sei erst im August diagnostiziert worden. "Vermutlich habe ich diese unheilbare Krankheit schon seit mindestens 15 Jahren."

© imago/Omid Davarian Selma Blair mit ihrem Freund

Stars unterstützen Selma Blair

Seit ihrem offenen Statement hat Selma Blair viel prominenten Zuspruch erhalten. "Ich liebe dich, ich bin stolz auf dich, und es gibt nichts, das ich nicht für dich tun würde", schreibt Sarah Michelle Gellar in den Kommentaren unter Blairs Instagram-Post. Die beiden hatten 1991 für "Eiskalte Engel" zusammen vor der Kamera gestanden.

© imago/ZUMA Press Selma Blair und Sarah Michelle Gellar sind seit Jahren gut befreundet

"Wie mutig und ehrlich, so etwas zu schreiben", meint der Star von "How I Met Your Mother", Neil Patrick Harris. Schauspielerin Shannon Doherty, die jahrelang gegen Krebs gekämpft hat, schreibt: "Deine Stärke zu teilen ist nicht nur ein Geschenk für andere, sondern auch an dich selbst."

Selma Blair wurde durch ihre Rollen in verschiedenen Filmen bekannt, unter anderem "Eiskalte Engel" oder "Natürlich Blond". Gegenwärtig laufen die Dreharbeiten für die Netflix-Serie "Another Life", die erstmals im kommenden Jahr ausgestrahlt werden soll.