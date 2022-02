Selenskyj fordert Flugverbotszone für Ukriane - USA dagegen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Einrichtung einer Flugverbotszone für russische Raketen, Flugzeuge und Hubschrauber über sein Land ins Gespräch gebracht. In einer Video-Ansprache verwies er auf die jüngsten Angriffe auf die Stadt Charkiw. Die USA winkten jedoch bereits ab. Im Weißen Haus und dem Pentagon verwies man am Montag auf die Festlegung von Präsident Joe Biden, keine Truppen in einen Krieg mit Russland schicken zu wollen.

Selenskyj sagte nicht, wie eine solche Zone umgesetzt werden solle. Nach seinen Angaben leitete Russland in den vergangenen fünf Tagen 56 Raketenangriffe gegen die Ukraine ein und feuerte 113 Marschflugkörper ab. Besonders betroffen war die ostukrainische Millionenstadt Charkiw, die von den Invasoren nach misslungenen Versuchen zur Einnahme unter massiven Beschuss genommen wurde.

Angesichts des russischen Vormarsches hatte sich am Sonntag die EU auf die Finanzierung von Waffenlieferungen für die Ukraine verständigt. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell sagte, dass dazu auch die Lieferung von Kampfflugzeugen zählt. Berichten zufolge war schon Stunden nach dem Beschluss der erste Jet in Richtung Ukraine unterwegs. Mehrere europäische Staaten, darunter auch das bündnisfreie Schweden, kündigten die Lieferung von Luftabwehrwaffen an das bedrängte Land an.

Die Fähigkeit zur Durchsetzung einer Flugverbotszone hätte wohl nur das von den USA angeführte nordatlantische Verteidigungsbündnis NATO. Bidens Sprecherin Jen Psaki sagte, dass eine Flugverbotszone entsprechend umgesetzt werden müsste und damit ein Schritt in Richtung der Entsendung von US-Soldaten wäre. Die USA hatten im Zuge des sich zuspitzenden Ukraine-Konflikt ihre Soldaten aus der Ukraine abgezogen, um Zwischenfälle mit der russischen Armee zu vermeiden.

Auch Pentagon-Sprecher John Kirby, verneinte die Frage klar, ob die US-Regierung die Einrichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine plane. "Sie würde die Entsendung von US-Militär erfordern, um sie durchzusetzen, was einen direkten Konflikt, einen potenziell direkten Konflikt und einen potenziellen Krieg mit Russland bedeuten würde, an dem wir uns nicht beteiligen wollen", ergänzte Psaki. Kirby wies aber auch darauf hin, dass der Luftraum über der Ukraine derzeit umkämpft sei und direkt an NATO-Gebiet grenze.

Man prüfe daher entsprechende Maßnahmen zur Koordination, um Vorfälle oder Unfälle zu vermeiden. "Wir haben noch keine konkreten Entscheidungen getroffen, und wir haben noch keine Anzeichen dafür, dass die Russen ebenfalls an der Erkundung dieser Optionen interessiert wären", so Kirby weiter. Entsprechende Koordination sei aber keine Einbahnstraße.