Soll frau einen Seitensprung verzeihen? Wie umgehen mit Untreue? Die Schauspielerinnen Gabriela Benesch und Nina Hartmann unterhalten in einer Affärenkomödie und teilen ihre Gedanken zum Thema.

Wenn der Altbürgermeister einer Kleinstadt namens Höllenthal in einen Sexskandal verwickelt ist, der ihn als Vater seines Nachfolgers und dessen Wahlherausforderers entlarvt, ist dies im besten Fall das Bühnenszenario eines Sommertheaterabends. Aktuell verstrickt sich das Ensemble der Musical-Comedy "Sex in the Country" zur Unterhaltung des Publikums im niederösterreichischen Asparn an der Zaya in derart sündige Wirren. Die Kleinstadtkomödie von Michael Korth speist sich aus den Untiefen, die aus der Doppelmoral nur scheinbar braver Bürger entstehen. Untreue und ihre Folgen stehen im Zentrum des Stücks, das mit Gabriela Benesch und Nina Hartmann u. a. zwei namhafte Protagonistinnen mit Kabaretterfahrung auf die niederösterreichische Bühne bringt.

Film- und Theatermimin Benesch, die zuletzt in ihrem Solokabarett "Cavewoman" reüssierte, spielt die Ehefrau des umtriebigen Bürgermeisters, die trotz Seitensprung hinter ihrem Mann steht, weil sie um das Ansehen in der Gesellschaft, die Familienehre und ihren Status als Bürgermeistergattin kämpft. Schauspielerin und Kabarettistin ("Laut", "Match Me If You Can") Nina Hartmann bringt eine tief gläubige Christin auf die Bühne, die dem Sex und Männern überhaupt entsagt, nachdem sie betrogen wurde. "Sie ist allerdings heimlich in den Pfarrer verliebt", erzählt Hartmann, der die Rolle ans Herz gewachsen ist. "Der Trieb ist stärker und sie setzt alles daran, den Pfarrer zu Oh Gott, ich verrate zu viel." An der Hinterfotzigkeit ihrer Bühnenfigur, die ihre Prinzipien beständig der Schönwetterlage anpasst, hat die 37-Jährige jedenfalls Spaß: "Zum Spielen ist das cool, im echten Leben eher weniger!"

Das Dauerbrennerthema Untreue, das alljährlich unzählige Ratgeberbücher in die Bestsellerlisten befördert, bietet freilich nicht nur Stoff für Bühnenunterhaltung, sondern befeuert auch so manche Gespräche hinter der Bühne nach Probenschluss. Ist ein Seitensprung der Tod einer Beziehung? Kann man ihn verzeihen und, wenn ja, wie? Und wie soll frau dem Tabuthema überhaupt begegnen. Die Vertreterinnen zweier Generationen -Benesch ist 53, Hartmann 37 Jahre jung -haben sich für News darüber Gedanken gemacht und sind sich in vielen Dingen erstaunlich einig.

Verzeihen ist schwer, aber möglich

Auf die Gretchenfrage, ob Untreue verzeihbar ist, scheint die Antwort für beide sehr komplex. "Die Frage ist eher, ob man es kann. Das ist sicher von Mensch zu Mensch verschieden. Die einen können verzeihen und vergessen, die anderen hadern ein Leben lang damit", sinniert Nina Hartmann. Dazu gäbe es auch Fälle, in denen Frauen aus Gewohnheit in einer Beziehung blieben. Nachsatz: "Vielleicht sind manche auch ganz froh, dass sie nicht mehr selber mit ihrem Mann schlafen müssen!" Kollegin Benesch fasst die Fragen zusammen, die einem das Unterbewusstsein nach dem Sündenfall nach oben spült: "Wann ist er ausgebrochen? Warum ist er fremdgegangen? Was habe ich falsch gemacht? Wie konnte ich den Seitensprung übersehen?" Dazu käme die Ungewissheit, die einen quäle, ob einem Seitensprung weitere folgen könnten, was einen Verzeihensprozess freilich erschwere. "Mir persönlich würde es bestimmt schwerfallen, einen Seitensprung zu verzeihen. Wenn man die Beziehung aufrechterhalten möchte, dann bedeutet es aber sicher, dem Partner zu vergeben, dann muss man die Vergangenheit loslassen", sagt Benesch.

Seitensprung muss kein Liebesaus sein

Einig sind sich die Bühnenkolleginnen, dass es durchaus möglich ist, eine Beziehung nach einem Seitensprung auch glücklich weiterzuführen. "Das Ende muss es nicht bedeuten, wenn man eine gute Beziehung hat, kann man das überstehen", meint Hartmann. Als komplex erachtet sie allerdings das Beichten von Untreue, wenn es vor allem dazu dient, das eigene Gewissen zu erleichtern. Hartmann: "Das habe ich oft beobachtet und finde es sehr unfair dem anderen gegenüber, der letztendlich damit leben muss, betrogen worden zu sein."

Glücklich schätzt sich Gabriela Benesch, mit ihrem Mann seit acht Jahren eine liebevolle Beziehung zu führen und das Thema nur hypothetisch betrachten zu müssen. Als sehr treu bezeichnet sie sich und stellt klar, dass sie Treue als wichtiges Fundament für bedingungslose Liebe erachtet. Zum Thema Verzeihen hat sie sich trotzdem weitreichende Gedanken gemacht: "Wir müssen lernen, dass Verzeihen etwas ist, das wir für uns tun. Wir gewinnen dadurch unseren Seelenfrieden zurück und kommen aus der Opferrolle raus." So bedeutet zu verzeihen nicht unbedingt, einen Seitensprung gutzuheißen.

Klar scheint, dass es viel Zeit und Verständnis braucht, um die Partnerschaft nach einem Betrug wieder auf eine vertrauensvolle Basis zu stellen. "Das ist bestimmt schwierig, weil man automatisch das Verhalten des Partners beobachtet und von ihm vielleicht Rechenschaft und Reue fordert", so Benesch.

Unterscheiden müsse man freilich zwischen Seitensprung und Affäre. "Wenn aus einem Seitensprung eine Zweitbeziehung wird, gibt es wahrscheinlich nicht mehr viel zu retten. Ein Sprichwort sagt: Man kann nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen", sagt sie.

Die Sommertheaterbühne ist diesbezüglich freilich die unterhaltsame Ausnahme.

Der Beitrag ist ursprünglich in der Printausgabe von News (19/2019) erschienen.