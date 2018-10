Platz 1: Yuma in Arizona

Mit 340 Sonnentagen ist Yuma in Arizona, USA, der sonnenreichste Ort der Erde. Was kann man in Yuma sonst noch tun, außer sich die Sonne auf das Haupt scheinen lassen? Zum Beispiel Golf spielen, den Yuma Territorial Prison State Historic Park und sein Gefängnis aus dem Jahre 1876 besuchen.