Sean "Diddy" Combs wird bei MTV Awards geehrt

US-Rapper Sean "Diddy" Combs (53) wird bei den diesjährigen MTV Video Music Awards mit dem "Global Icon Award" geehrt. Der "legendäre Hip-Hop Mogul und Pionier" werde am 12. September bei der Show auftreten und die Auszeichnung entgegennehmen, teilte der Musiksender MTV am Dienstag (Ortszeit) mit. Mit dem Preis werde seine beispiellose Karriere und sein anhaltender Einfluss in der Musikwelt gewürdigt.

Zuletzt stand der Rapper ("Bad Boy for Life", "I'll Be Missing You") im Jahr 2005 bei der Trophäen-Show auf der Bühne. Im vorigen Jahr ging der "Global Icon Award" an die US-Rocker Red Hot Chili Peppers.

Die Trophäen-Show am 12. September soll im US-Staat New Jersey stattfinden. Die Preise werden seit 1984 verliehen. In vielen Kategorien können Fans online für ihre Favoriten stimmen. Als Trophäe gibt es einen "Moonman" - einen kleinen Astronauten auf dem Mond, der eine MTV-Fahne in der Hand hält.