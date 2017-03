Zwischen Kaisersteinbruch und Breitenbrunn (beide Bezirk Neusiedl am See) ist es am Montagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten gekommen. Ein Mann aus dem Bezirk Gänserndorf (Niederösterreich) hatte sich mit seinem Auto überschlagen und musste mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 ins Krankenhaus Eisenstadt geflogen werden, berichtete die Polizei.

Der laut Polizei 66-jährige Mann war mit seinem Wagen aus unbekannter Ursache auf der Landstraße 311, etwa dreieinhalb Kilometer außerhalb von Kaisersteinbruch, ins Schleudern geraten. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Eine Autolenkerin, die an der Unfallstelle vorbeikam, barg den Verletzten und alarmierte die Rettungskräfte. Die Strecke wurde für rund eineinhalb Stunden gesperrt. Am Unfallort waren die Feuerwehren Breitenbrunn und Kaisersteinbruch, ein Rettungswagen, First Responder und Polizei im Einsatz.