Schwerer Unfall sorgte für Stau auf A21 in Niederösterreich

Auf der Wiener Außenringautobahn (A21) ist es Montagfrüh zwischen Gießhübl und Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) zu einer Kollision zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw-Lenker gekommen. Ein 61-Jähriger erlitt dabei laut ÖAMTC schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Unfallkrankenhaus Meidling geflogen. Die Aufräumarbeiten sorgten für neun Kilometer Stau Richtung Wien.

Enorme Zeitverluste mussten Autofahrer am Montag in der Früh auch auf der Ostautobahn (A4) einkalkulieren. Dort ereignete sich nach Angaben des ÖAMTC nahe Bruck an der Leitha in Fahrtrichtung Wien ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Der Stau reichte in kurzer Zeit bis über den Knoten Bruckneudorf, etwa zehn Kilometern, zurück. Nach einem Zusammenstoß zweier Autos kam es auf der Südautobahn (A2) beim Autobahnknoten Guntramsdorf (Bezirk Mödling) ebenfalls zu langen Wartezeiten.