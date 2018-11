Eine Kamera im Kugelschreiber, eine in der Auffangschale am Gynäkologenstuhl, eine in der Armbanduhr – drei Mini-Kameras benutzte ein deutscher Frauenarzt, um die Patientinnen seiner Praxis in der Dortmunder Innenstadt zu filmen. Er macht ein (spätes) Geständnis und wurde verurteilt. Doch für die Opfer heilen die seelischen Wunden nur langsam.