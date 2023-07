Schwere Knieverletzungen von Aschenwald nach Trainingssturz

Der Tiroler Skispringer Philipp Aschenwald hat sich bei einem Trainingssturz am Mittwochabend schwere Knieverletzungen zugezogen. Der 27-Jährige kam auf der Bergisel-Schanze in Innsbruck bei der Landung zu Sturz und zog sich einen Riss des vorderen Kreuzbands, einen Einriss des hinteren Kreuzbands sowie einen Riss des Außenmeniskus im linken Knie zu, gab der ÖSV am Donnerstag bekannt. Aschenwald soll am Freitag im Sanatorium Kettenbrücke operiert werden.

Der dreifache WM-Medaillengewinner war in der vergangenen Saison aus der Weltcup-Mannschaft gerutscht und trainierte seither mit der zweiten Trainingsgruppe.