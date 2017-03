Der Schweizer Kosmetikhersteller Louis Widmer hat Parfums entwickelt, die selbst den meisten echten Duftstoffallergikern keine Probleme bereiten sollten: Die Linie L'Eau de Peau ist frei von 26 weitverbreiteten Substanzen, denen ein besonders hohes Allergiepotenzial zugeschrieben wird, weswegen sie laut einer EU-Verordnung zu Kosmetika extra auf Produktverpackungen angeführt werden müssen.

Für Philipp Wied, Geschäftsführer Louis Widmer Österreich, ist das Label "frei von Allergenen" gemäß der EG-Verordnung Nr. 1223/2009 ein echtes Alleinstellungsmerkmal: "Fast alle anderen Parfums enthalten Komponenten aus dieser Liste." Düfte, die eindeutig deklariert ohne diese Duftallergene wie Amyl Cinnamyl Alcohol, Benzyl Salicylate, Citronellol oder Methyl 2-Octynoate auskommen, seien mehr als rar bzw. gar nicht vorhanden, sagte er bei der Präsentation am Dienstag in Wien.

Wie viele Menschen allergisch auf Duftstoffe reagieren, ist nicht genau bekannt. Schätzungen gehen von fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung in Westeuropa aus. "Man nimmt einen zweistelligen Prozentsatz an", meinte Wied. Die Anzahl von Allergikern nehme jedenfalls generell zu, und immer mehr Menschen würden auch ohne manifeste Beschwerden potenziellen Auslösern lieber sicherheitshalber ausweichen.

Tatsächlich Betroffene haben meist eine Kontaktallergie und reagieren nach 24 bis 72 Stunden mit Symptomen wie juckende Rötungen, nässende Bläschen, Quaddeln und Schuppung. Nur der Hautarzt kann abklären, ob es sich bei einer Hautreizung um eine Allergie handelt. Ist dies der Fall, sollte man das Allergen meiden. Das kann man mit duftstofffreier Kosmetik tun, oder aber mit einem Blick auf das Kleingedruckte: 26 Duftstoffe müssen mit ihrem INCI-Namen (Internationale Nomenklatur für kosmetische Inhaltsstoffe) genannt werden, wenn sie in einer Konzentration von mehr als 0,001 Prozent bei Mitteln, die auf der Haut bzw. in den Haaren verbleiben oder 0,01 Prozent bei Mitteln, die abgespült bzw. ausgespült werden, enthalten sind.

Die Marke Louis Widmer, deren Produkte mit Ausnahme von Lippenpflege auf Bienenwachsbasis auch vegan sind, bringt L'Eau de Peau Anfang Mai in drei Varianten in die Apotheken: Eau Fraiche, Eau Douceur und Parfum Elixir (55 bzw. 65 Euro UVP). Der Verzicht auf die genannten Allergene sei eine Herausforderung gewesen, hieß es bei der Präsentation. Die Struktur der Düfte sei daher "anders, die 'Duftarchitektur' insgesamt schlichter und monothematischer" und das Produkt an sich "neuartig".