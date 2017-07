Schweizer Kettensägen-Angreifer ließ sich widerstandslos festnehmen

Der Kettensägen-Angreifer von Schaffhausen hat sich nicht gegen seine Verhaftung gewehrt. Er ließ sich am Dienstagabend in Thalwil im Kanton Zürich widerstandslos festnehmen. Der 51-Jährige war allein unterwegs und "verhielt sich anständig und kooperativ", wie die Schaffhauser Polizei am Mittwoch bekannt gab.

Der Gesuchte hatte bei der Verhaftung zwei geladene Armbrüste mit eingesetzten Pfeilen bei sich, nicht aber die Motorsäge. Der 51-Jährige wird nun von der Rechtsmedizin untersucht.

Die beiden Armbrüste hatte der Mann in einem Plastiksack verpackt. Außerdem hatte er zwei angespitzte Holzstücke bei sich, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen am Mittwoch bekannt gab.

Die entscheidenden Hinweise, die zur Festnahme führten, kamen aus der Bevölkerung. Der 51-Jährige war alleine und zu Fuß unterwegs. Die Staatsanwaltschaft hat gegen ihn ein Strafverfahren wegen mehrfacher strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben eröffnet. Es gilt laut Staatsanwaltschaft die Unschuldsvermutung.