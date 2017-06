Sie fühlen sich vom Schweißgeruch anderer Personen gestört? Dann sind Sie nicht alleine! 56 Prozent der Österreicher sind der Meinung, dass Arbeitskollegen und andere Bekannte im Sommer unangenehm riechen. Doch: Die Betroffenen direkt darauf ansprechen? Das geht dann auch wieder nicht. Für mehr als zwei Drittel ist der Schweißgeruch des Gegenübers ein klares Tabuthema. Was also tun?

Schwitzen dient der natürlichen Kühlfunktion des Körpers. In Kombination mit den Bakterien auf unserer Haut verwandelt sich geruchloser Schweiß jedoch schnell in eine unangenehm riechende Substanz. Oft zum Leidwesen jener, die sich einen Raum mit der betreffenden Person teilen müssen. So sehr er aber auch stört - Schweißgeruch ist nach wie vor ein Tabuthema.

Tabuthema Schweißgeruch

71 Prozent der Österreicher lehnen es daher ab, andere Personen direkt auf das geruchsintensive Problem anzusprechen. Das ergab eine vom Market Institut durchgeführte Umfrage. Eine direkte Konfrontation wird als unangenehm und unangebracht empfunden. Um diesem Problem entgegenzuwirken, hat der Deohersteller Borotalco die "Borotalco Dufthotline" gestartet.

Gratis Duftpaket bestellen

"Über unsere Initiative kann man für betroffene Personen ganz einfach und gratis ein Duftpaket bestellen. Dieser 'Wink mit dem Deo' soll auch den Dialog zu diesem delikaten Thema erleichtern und eine Duft-Duft-Situation für alle Beteiligten schaffen", erklärt Jörg Grossauer, Country Manager Bolton Austria. Das Duftpaket, bestehend aus Deos und Duschgel, kann bis zum 11. Juli 2017 über borotalco-dufthotline.at bestellt werden.

Würden Sie ein Duftpaket für eine/n Bekannte/n bestellen? Ja klar. Das ist eine gute Idee!

Nein, das wäre mir zu peinlich.

Weiß nicht. Kenne dieses Problem nicht. abstimmen Ergebnisse anzeigen