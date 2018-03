Schweigeminute für getöteten Polizisten in Frankreich

Mit einer Schweigeminute haben französische Polizisten ihres bei einem Terroranschlag getöteten Kollegen Arnaud Beltrame gedacht. Der Gendarmerieoffizier hatte sich am vergangenen Freitag beim Angriff eines Islamisten in einem Supermarkt in der Nähe von Carcassonne als Austauschgeisel zur Verfügung gestellt.

In Präfekturen, Gendarmerie-Stützpunkten und Polizeikommissariaten hielten Beamte am Mittwochvormittag inne, wie Behörden auf Twitter mitteilten. In Paris beteiligte sich auch Innenminister Gérard Collomb an der Schweigeminute. Später war eine nationale Gedenkfeier am Pariser Invalidendom geplant, bei der Staatspräsident Emmanuel Macron eine Rede halten sollte.

Der Täter hatte den Beamten schwer verletzt, Beltrame starb später im Krankenhaus. Insgesamt hatte der Islamist bei mehreren Attacken vier Menschen getötet.