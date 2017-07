Schwedische Königin in München begrüßt

Schwedens Königspaar hat in München ein Benefiz-Konzert besucht. Königin Silvia - im mintgrünen Kostüm - und König Carl Gustaf wurden vor dem Prinzregententheater mit schwedischen Flaggen willkommen geheißen. Silvia unterhielt sich auch mit einigen Fans. Am Montag wird ihr der Bayerische Verdienstorden verliehen.

Vor Beginn der Aufführung der Konzertgesellschaft München erinnerte die Königin am Sonntag an ihren Schwager, Johann Georg Prinz von Hohenzollern. Er hatte die Konzertgesellschaft vor 30 Jahren gegründet und war im vergangenen Jahr gestorben. "Wir denken an Prinz Hans Georg voller Dankbarkeit als Mensch, als Familienvater, als Schwager und als Kunstexperte", sagte die Königin.

Karl Friedrich Fürst von Hohenzollern, Präsident der Konzertgesellschaft, kritisierte, dass die öffentliche Hand sich mehr und mehr aus der musikalischen Förderung zurückgezogen habe. "Heute wälzt der Staat die Förderung auf Mäzene und Sponsoren ab", sagte der Fürst. Man dürfe den Staat nicht aus seiner Verantwortung entlassen.