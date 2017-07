Wie feiert die schwedische Kronprinzessin Victoria ihren 40. Geburtstag? In jedem Falle reicht ein Tag nicht aus.

Die schwedische Kronprinzessin Victoria feiert ihren 40. Geburtstag im Juli zwei Tage lang in Stockholm und auf der Insel Öland. Wie der Hof am Freitag mitteilte, beginnen die Feiern am 14. Juli, dem Ehrentag der Thronfolgerin, mit einem Dankgottesdienst mit Familie, Vertretern von Regierung und Reichstag und Mitarbeitern des Hofs in der Stockholmer Schlosskirche.

© Christine Olsson / TT / TT News Agency / AFP ronprinzessin Victoria mit Prinz Daniel und ihrer Tochter Estelle

Danach nehme Victoria Geschenke entgegen. Mit einer Kutsche werde die Prinzessin und ihre Familie dann durch die Hauptstadt fahren. Den Abend des "Victoriatags" verbringe das Geburtstagskind traditionsgemäß auf der Insel Öland. Am nächsten Tag will sich die Prinzessin ihren Landsleuten vor dem Schloss Solliden zeigen, wie es weiter hieß.

Ein Wunsch zum Geburtstag

Eigentlich wollte die Prinzessin nicht groß feiern. „Ich hatte den Plan, dass ich das unbemerkt an mir vorüberziehen lasse“, sagt sie in einer neuen Dokumentation des schwedischen Fernsehsenders TV4. „Das hat nicht richtig geklappt.“

Neben ihren royalen Pflichten kommt ihre Mutterrolle häufig zu kurz. „Ich fühle mich sehr oft zerrissen“, gesteht die Kronprinzessin in der TV4-Dokumentation. Einen Wunsch hat sie deshalb noch zum 40. Geburtstag: „Mehr Zeit.“