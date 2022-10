Schwarzenegger und Stallone schnitzen Halloween-Kürbisse

Die beiden Action-Helden Arnold Schwarzenegger (75) und Sylvester Stallone (76) posieren zusammen mit großen Messern in der Hand - beim Kürbisschnitzen. Schwarzenegger postete das Foto am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram mit einem "Happy Halloween"-Gruß. Mit seinem "großartigen Freund Arnold" würde er in dessen Büro Kürbisse schnitzen, schrieb Stallone auf Instagram. "Das tun echte Action-Kerle in ihrer Freizeit", witzelte der "Rambo"-Schauspieler.

Stallone und Schwarzenegger standen schon mehrere Male gemeinsam vor der Kamera, darunter in den Action-Streifen "The Expendables 2" und "Escape Plan". Frühere Rivalitäten haben die beiden Hollywood-Stars längst begraben. So schickte Schwarzenegger 2016 etwa eine tröstende Videobotschaft an Stallone, als dieser in der Oscar-Nacht leer ausgegangen war. "Für mich bist Du der Beste. Ich bin stolz auf Dich", schrieb Schwarzenegger damals auf Instagram. Stallone war für seine Nebenrolle in "Creed - Rocky's Legacy" für die Trophäe nominiert.