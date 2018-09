Schwarzenegger lädt 15-jährige Umweltaktivistin nach Wien ein

Arnold Schwarzenegger hat die 15-jährige schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg, die zuletzt mit einem zweiwöchigen Schulstreik auf sich aufmerksam gemacht hat, zu seinem R20-Klimapolitik-Event im Mai kommenden Jahres nach Wien eingeladen. Dort könne sie noch mehr Leute inspirieren, aktiv für die Umwelt zu kämpfen, so Schwarzenegger in einem Tweet am Sonntagabend.

Die Jungaktivistin twitterte postwendend zurück: "Zähl auf mich. Hasta la vista baby!", so die saloppe Zusage der 15-Jährigen an den ehemaligen Gouverneur von Kalifornien. Thunberg hat mit ihren Aktionen in der Vergangenheit bereits mehrmals internationale Aufmerksamkeit auf sich gezogen.