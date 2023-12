Schwarz-Operation in Hochrum erfolgreich verlaufen

Die von Spezialist Christian Fink vorgenommene Knieoperation an Skirennläufer Marco Schwarz in der Privatklinik Hochrum ist am Freitag erfolgreich verlaufen. Das sagte ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer am Freitag im Zielraum des Weltcup-Frauenrennens in Lienz. Der Kärntner Allrounder Schwarz hatte sich am Donnerstag in der Abfahrt in Bormio einen Kreuzbandriss und Einriss des Innenmeniskus sowie einen Knorpelschaden im rechten Knie zugezogen. Die Saison ist damit vorbei.