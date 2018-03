Schwarz-Grün-Verhandler in Tirol wollen Dienstagvormittag abschließen

Die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen in Tirol befinden sich auf den letzten Metern. Am Dienstagvormittag wolle man abschließen, hieß es aus Verhandlerkreisen Montagabend gegenüber der APA. Es gelte, noch letzte inhaltliche Brocken aus dem Weg zu räumen. Am Mittwoch sollen dann ÖVP-Landesparteivorstand und Grünen-Landesversammlung den Pakt absegnen.

Auch die künftige Ressortverteilung sowie die personelle Besetzung der Regierungsbank blieb bis zuletzt offen. Auf grüner Seite scheidet die bisherige Soziallandesrätin Christine Baur fix aus. Als zweiter grüner Regierungsvertreter neben LHStv. Ingrid Felipe wird der bisherige Klubobmann Gebi Mair sowie die LAbg. Gabi Fischer gehandelt.

Unklar war zudem, ob ÖVP-Chef LH Günther Platter sein Regierungsteam so belässt oder er Änderungen vornimmt. Als Wackelkandidatin galt stets Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf.

Die Koalitionsverhandlungen hatten am 9. März begonnen. Die Tiroler ÖVP war nach der Landtagswahl 2013 zum ersten Mal eine Koalition mit der Ökopartei eingegangen.