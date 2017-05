Was kann man tun, um Funktionäre und Trainer für das Thema Missbrauch zu sensibilisieren? Ein Rundruf.

Volleyballverband

Peter Kleinmann, Präsident: "Dieser Mann wird, wenn er schuldig ist, nie wieder eine Volleyball-Halle betreten. Aufgrund dieses Vorfalls werde ich außerdem eine Empfehlung an alle Vereine schicken, sich von Kindern- und Jugendtrainern ein Leumundszeugnis zeigen zu lassen. Ich werde aber nicht mit jedem einen psychologischen Test machen, bevor ich ihn arbeiten lasse. Ich warne grundsätzlich davor, den Sport wegen solcher Ausnahmefällen unter Generalverdacht zu stellen. Der Schutz der Trainer ist mir ebenso wichtig wie der Schutz der Spieler. Wir hatten einen Fall, bei dem ein Trainer angezeigt und vor Gericht freigesprochen wurde. Ich habe ihm wieder einen Job gegeben."

Skiverband

Mail der Pressestelle: "Der Skiverband ist sich der Ernsthaftigkeit dieses Problems bewusst, ist aber in der glücklichen Lage, weder aktuell noch in der Vergangenheit einen derartigen Fall gehabt zu haben. Alle ÖSV-Trainer und Betreuer werden auf diese Problematik hingewiesen, dazu wurde eine Konsulentin in den Verband integriert, die sich speziell um Frauenthemen kümmert. Eine Zusammenarbeit mit Dritten ist nicht notwendig. Auf den Winter umgelegt könnte man sagen: "Wir haben die Winterausrüstung, es braucht aber keine Schneeräumung, wenn es nicht geschneit hat."

Judoverband

Generalsekretär Paul Fiala: "Bei Jugendtrainingslagern gibt es Info-Veranstaltungen. Neu in unserer Wettkampfordnung ist, dass das Wiegen vor dem Wettkampf nur durch gleichgeschlechtliche Kampfrichter vorgenommen werden darf. Bei der Instruktorenausbildung wird die Thematik im Rahmen der Sportpädagogik behandelt. Geplant ist, die Trainer-und Instruktorenlizenz auf zwei Jahre zu befristen und eine Verlängerung an die Teilnahme an Kursen zu koppeln, die dieses Thema behandeln. Würde ein Judoka diesbezüglich verurteilt, hätte dies einen Verbandsausschluss zur Folge."

Sportministerium

Sportminister Hans Peter Doskozil: "Gerade der Sport bringt Menschen oftmals in ein besonderes Naheverhältnis, wo es gilt, die Grenzen strikt einzuhalten. Wir müssen alles daran setzen, sexuelle Gewalt zu verhindern. Dazu ist es notwendig, die Augen offen zu halten und gemeinsam dagegen aufzutreten."

BSO

BSO-Präsident Rudolf Hundstorfer: "Sexualisierte Gewalt gilt auch im Sportbereich als Tabuthema. Es ist unser oberstes Ziel, ein sicheres Sportumfeld zu gewährleisten und respektvollen Umgang miteinander zu leben."

Fußballbund

Mail der Pressestelle: "Im Anmeldeprozess für jede Trainerausbildung des ÖFB und der Landesverbände ist eine Strafregisterbescheinigung vorzulegen, nicht älter als drei Monate. Für alle Teilnehmer an Trainerausbildungen im Kinder- und Jugendbereich ist außerdem eine Strafregisterbescheinigung Kinderund Jugendfürsorge zwingend erforderlich. Im Falle von Verfehlungen würde die betreffende Person lebenslänglich österreichweit von allen Tätigkeiten in diesem Bereich ausgeschlossen."

Schwimmverband

Arno Pajek, Präsident: "Die Vereine erhalten bei uns Hilfe bei Verdachtsfällen, als Anwalt, der schon Opfer vertreten hat, kann ich auf ein großes Netzwerk zurückgreifen. Zur Prüfung der Eignung für eine Tätigkeit im OSV oder in einem seiner Vereine besteht die Möglichkeit, die Vorlage einer Strafregisterbescheinigung der Kinderund Jugendfürsorge abzuverlangen, aus der hervorgeht, ob Verurteilungen gegen die sexuelle Integrität bzw. damit zusammenhängende Tätigkeitsverbote im Strafregister eingetragen sind. Dafür senden wir unseren Vereinen ein Formular zu. Wir planen, Experten zum Thema Prävention zur Trainertagung einzuladen."