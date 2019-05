Schulterschmerzen

Rund 60 Prozent der Menschen, die täglich länger als drei Stunden mit einer Computermaus arbeiten, klagen über Schmerzen im Nackenund Schulterbereich -ein deutliches Zeichen von Überlastung der Schultermuskulatur. Hält diese an, kann es zur Chronifizierung kommen. Ein in den Arm ausstrahlendes Kälte-und Taubheitsgefühl oder auch Kopfschmerzen sind dann die Folgen, die durch den Verschleiß der Schultermuskulatur auftreten. Die Schulter wird von zahlreichen Muskeln, Bänder und Sehnen in ihrer Position gehalten. Bei Verhärtungen der Muskulatur werden Blutgefäße und Nerven eingeengt, wodurch weitere Schmerzen verursacht werden. Eine wesentliche Gegenstrategie ist eine gut gekräftigte und regelmäßig gelockerte Muskulatur. Bauen Sie sich eine Gegenstrategie auf!

Ich empfehle meinen Klienten, bewusst auf ihre Haltung zu achten. Dies gilt schon beim Sitzen -allein "die Beine hüftbreit im rechten Winkel nebeneinander aufstellen und nicht übereinander zu schlagen führt zu einer deutlich aufrechteren Position. Versuchen Sie es! Zusätzlich können Sie die Schultermuskulatur durch lockeres Ausschütteln und Schlenkern der Arme entkrampfen. Danach ziehen Sie die Schultern hoch zu den Ohren und lassen sie fallen. Ziehen Sie die Schultern beim Einatmen hoch und lassen Sie sie beim Ausatmen locker fallen. Dies nimmt auch so manchen Stress. Machen Sie diese Übung achtmal. Fühlt sich die Muskulatur danach noch immer nicht locker an, so beginnen Sie nochmals von vorne.

Im Übrigen: Auch Handy-Detox bringt eine Besserung. Immerhin schaffen es viele User, täglich vier Stunden und mehr am Handy oder Tablet zu verbringen. Dabei entstehen enorme Zugspannungen auf Nacken und Muskulatur. Bei einer Neigung von 45 Grad entwickeln sich Belastungskräfte von über 20 Kilogramm.

Kein Wunder, dass da der Kopf schmerzt. Gönnen Sie ihm Ausgleich und reduzieren Sie Ihre Screentime. Stattdessen ein paar Gymnastikübungen zu machen, ist der beste Schutz vor Schmerz.

