Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) plant in der Debatte um die Herbstferien einen Vorstoß für eine bundeseinheitliche Regelung.

Die Ferien sollen vom 26. Oktober bis 2. November dauern. Im Gegenzug sollen die autonomen Tage geopfert werden sowie der Osterdienstag und der Pfingstdienstag künftig nicht mehr schulfrei sein, berichteten die "Kleine Zeitung" und die "ZiB" Dienstagabend.

Gesetzesvorschlag in Arbeit

Faßmann werde in den kommenden Wochen einen entsprechenden Gesetzesvorschlag erarbeiten. Gelten sollen die Ferien spätestens ab dem Schuljahr 2021/2022. Dem Vorstoß des Ministers waren Diskussionen mit Eltern-, Schüler-, Lehrer- und Ländervertretern vorausgegangen, die allerdings kein Ergebnis gebracht haben.

Ministerium wird Entscheidung treffen

"Die Rückmeldungen der letzte Tage deuten klar in diese Richtung. Man will, dass das Ministerium die Entscheidung trifft und damit alle Unklarheiten beseitigt werden", wird Faßmann in der "Kleinen" zitiert.

Pflichtschul-Elternvertreter sehen Pläne "kritisch"

Nach wie vor kritisch" sieht man die geplante Einführung von Herbstferien für Schüler beim Verband der Elternvereine an öffentlichen Pflichtschulen. Dabei müssten alle "sozialen und pädagogischen Auswirkungen" beachtet werden, so der Dachverband am Dienstag in einer Aussendung.

Pädagogische Sinnhaftigkeit wird hinterfragt

Die Elternvertreter fordern unter anderem wissenschaftliche Studien, "weil bis dato die pädagogische Sinnhaftigkeit von Herbstferien nicht belegt werden konnte". Dazu stellen sie noch zwei Bedingungen: Lehrer müssten sich während der Herbstferien verpflichtend fortbilden und es müsse Gratisbetreuung für Kinder durch qualifiziertes Personal angeboten werden.

Erfahrungsaustausch mit Vorarlberg fehlt

Während im Rest Österreichs über die Einführung von Herbstferien debattiert wird, ist die Ferienwoche zwischen Nationalfeiertag und Allerseelen in Vorarlberg bereits seit 2004 Realität. Diskussionen über das Wie oder Warum gibt es dort keine mehr, die Herbstferien sind längst breit akzeptiert. Dennoch haben sich die anderen Bundesländer (noch) nicht nach den Vorarlberger Erfahrungen erkundigt.

Faßmann-Variante wird im Ländle längst gelebt

In Vorarlberg wird eine Variante gelebt, die Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) als eine Option für eine bundesweit einheitliche Regelung vorgelegt hat: Gestrichen wurden die freien Dienstage nach Ostern und Pfingsten, der Rest der Herbstferien wird über die schulautonomen Tage sichergestellt. Im westlichsten Bundesland hatten sich Schüler-, Eltern- und Lehrervertreter im sogenannten Bildungsforum sowie der Landtag einhellig für die Einführung von Herbstferien in dieser Form ausgesprochen.

Weniger Chaos - große Einigkeit

Für Herbstferien gab es nicht nur pädagogische Gründe, es wurde insbesondere auch eine einheitliche Regelung für Familien mit mehreren Kindern angestrebt, die verschiedene Schulen besuchen. Nach der Premiere im Jahr 2004 und kurz vor den zweiten Herbstferien im Herbst 2005 stellte der damalige Vorarlberger Schullandesrat Siegi Stemer (ÖVP) fest: Die Herbstferien würden zwar nicht auf ungeteilte Zustimmung stoßen, es bestehe aber große Einigkeit darüber, "dass die Regelung mit den Herbstferien jedenfalls besser ist als das vorherige Chaos mit den schulautonomen Tagen".



Eine Abschaffung der Vorarlberger Herbstferien stand nach den ersten Erfahrungen nicht mehr ernsthaft zur Debatte. Sie wurden vielmehr schnell ein fixer Bestandteil des Vorarlberger Schulkalenders.