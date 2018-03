Schule benennt sich nach "Tatort"-Schauspielerin Maria Furtwängler

Die deutsche Schauspielerin und "Tatort"-Kommissarin Maria Furtwängler (51) wird Namensgeberin einer Schule. Eine Berufliche Schule in Lahr im Schwarzwald trage künftig ihren Namen, sagte die stellvertretende Schulleiterin Christina Seebeck am Donnerstag. Die Namensänderung werde in den nächsten Tagen vollzogen.

Die rund 400 Schüler zählende Schule, die bisher "Berufliche Schule im Mauerfeld" hieß, habe sich bewusst für Furtwängler entschieden. Als sozial engagierte Ärztin sei sie ein Vorbild und passe thematisch zur Schule, die Pflege- und Sozialberufe lehrt. Furtwängler sei vorab informiert worden - ihre Prominenz als Schauspielerin habe bei der Namensfindung keine Rolle gespielt.

Die in München lebende Schauspielerin hat einen Bezug zur Region: Sie ist mit dem im badischen Offenburg geborenen Verleger Hubert Burda (78) verheiratet. Nach ihm ist seit acht Jahren eine Grundschule in Offenburg benannt.