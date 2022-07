Schützenhöfer übergibt Landeshauptmann-Posten an Drexler

Der scheidende steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) übergibt am Montagvormittag in einer Sonderlandtagssitzung sein Amt an seinen designierten Nachfolger, Landesrat Christopher Drexler. Schützenhöfer (70), Wahlsieger der Landtagswahl vom November 2019, hatte dies am 3. Juni angekündigt. Der Koalitionspartner SPÖ wird Drexler mitwählen.

Die KPÖ, NEOS und die FPÖ hatten bereits angekündigt, Drexler nicht mitwählen zu wollen. Bei den Grünen behielt man sich eine Entscheidung vor, man habe Eckpunkte für die nächsten Jahre vor allem im Klima- und Umweltbereich genannt, zu denen Drexler sich bekennen müsste, sollten die Grünen ihn mitküren. Die ÖVP und die SPÖ haben mit 18 bzw. 12 Mandaten eine bequeme Mehrheit im 48-köpfigen Landtag. Drexler wird sich am Nachmittag nach Wien begeben, für 17.00 Uhr ist die Angelobung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen geplant.

Mit der Amtsübergabe geht auch eine Umbildung in den ÖVP-Ressorts einher. Der scheidende Volksanwalt Werner Amon übernimmt von Drexler die Agenden Personal und Europa und von Landesrätin Juliane Bogner-Strauß die Bildung. Sie bleibe für Gesundheit sowie für Jugend, Familie und Frauen zuständig. Die Sportagenden wiederum gehen aus dem Ressort Drexler an Bogner-Strauß.