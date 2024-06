Schüsse bei Polizei-Großeinsatz in Wien-Brigittenau

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat in der Nacht zum Donnerstag einen Großeinsatz beim Kapaunplatz in Wien-Brigittenau ausgelöst. Der Mann dürfte zuvor offenbar Drohungen ausgestoßen oder sich zumindest bedrohlich verhalten haben. Daraufhin zog er sich in seine Wohnung zurück. Die Polizei eilte daraufhin zu der Wohnung, der Mann öffnete den Beamten die Tür - mit einer Langwaffe in der Hand. Daraufhin soll es zu Schüssen durch die Polizei gekommen sein.

Der Verdächtige zog sich in der Folge wieder zurück, betrat den Balkon der Wohnung im dritten Stock und richtete diesmal sein Gewehr direkt auf die Beamtinnen und Beamten draußen vor dem Gebäude. "Aufgrund der offensichtlichen Bedrohung kam es erneut zu Schüssen durch die Polizei", sagte Sprecher Mattias Schuster in der Nähe des Einsatzortes zur APA.

Der Angreifer flüchtete daraufhin erneut in den Innenraum. Daraufhin kam es zur Stürmung der Wohnung. Details zum Zustand des Mannes liegen bisher noch nicht vor. Die Polizei befand sich gegen Mitternacht noch am Tatort in der Wohnung.

Die Einsatzkräfte befanden sich in der Nacht zum Donnerstag mit einem Großaufgebot an Beamtinnen und Beamten von WEGA, Cobra sowie der Diensthundeeinheit an Ort und Stelle. Das Gebiet um den Kapaunplatz war großräumig abgesperrt.