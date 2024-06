Schüsse bei Polizei-Großeinsatz in Wien-Brigittenau

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat in der Nacht zum Donnerstag einen Großeinsatz beim Kapaunplatz in Wien-Brigittenau ausgelöst. Der Mann dürfte zuvor offenbar Drohungen ausgestoßen oder sich zumindest bedrohlich verhalten haben. Daraufhin zog er sich in seine Wohnung zurück. Die Polizei eilte daraufhin zu der Wohnung, der Mann öffnete den Beamten die Tür - mit einer Langwaffe in der Hand. Daraufhin soll es zu Schüssen durch die Polizei gekommen sein.

Der Verdächtige zog sich in der Folge wieder in die Wohnung zurück. Details zu seinem Zustand liegen aktuell noch nicht vor. Er befindet sich laut Exekutive jedoch offenbar noch in der Wohnung.

Die Polizei riegelte die Umgebung rund um den Kapaunplatz großräumig ab. Die Berufsrettung sowie eine größere Anzahl von Sondereinsatzkräften der Polizei stehen aktuell noch im Einsatz.