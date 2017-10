Nach dem Massaker von Las Vegas mit mehr als 50 Todesopfern mehren sich die Forderungen nach schärferen Waffengesetzen in den USA. "Wir dürfen nicht taub sein bei solchen Massakern, die so viele Leben in so kurzer Zeit auslöschen können", teilte am Montag die Senatorin des Bundesstaats Kalifornien, Dianne Feinstein mit.

"Es sollte jeden Amerikaner schocken, dass jedes Individuum mit leichtem Zugang zu Waffen und Munition, solche Verwüstungen auslösen kann", hieß es weiter.

Die Demokratin rief zum "tiefen Nachdenken" über die Umstände auf und forderte, Konsequenzen zu ziehen. Auch weitere Demokraten forderten härtere Waffengesetze. Elizabeth Warren, Senatorin des Bundesstaats Massachusetts, betonte: "Gedanken und Gebete sind nicht genug." Tragödien wie in Las Vegas seien viel zu oft passiert. "Wir brauchen eine Debatte, wie die Waffengewalt zu stoppen ist." Ein 64 Jahre alter Mann soll aus dem 32. Stock eines Hotels zahlreiche Schüsse auf die Besucher eines Countrymusikfestivals in der Vergnügungsmetropole Las Vegas abgegeben haben. Dabei starben mindestens 58 Menschen.

Die Gewalttat ließ die Aktien von Waffenherstellern steigen. Die Papiere von Sturm, Ruger & Co und American Outdoor Brands - dem Mutterkonzern von Smith & Wesson - legten zwischenzeitlich um fast vier Prozent zu. Dass Waffenaktien mit Kursgewinnen auf Amokläufe und Attentate reagieren, ist nicht ungewöhnlich. Die blutigen Ereignisse lassen die Nachfrage nach Waffen in den USA oft kurzfristig anziehen, weil verschärfte Waffengesetze als Konsequenz befürchtet werden.