Ein Mann hat am Silvestertag in einem Wohnungskomplex bei Denver (US-Staat Colorado) das Feuer auf mehrere Polizisten eröffnet. Ein 29-jähriger Beamter starb, vier weitere und zwei Einwohner wurden verletzt, wie Bezirkssheriff Tony Spurlock am Sonntag mitteilte. Der Schütze sei dann selber getötet worden.

Den Angaben zufolge hatten vier Polizisten das Gebäude in Highlands Ranch aufgesucht, nachdem ein Notruf wegen eines häuslichen Zwischenfalls eingegangen war. Nachdem ein Bewohner sie hereingelassen habe, seien die Beamten sofort beschossen worden und innerhalb von wenigen Sekunden hintereinander zu Boden gegangen. Spurlock sprach von einer Attacke "im Stil eines Hinterhalts".

Insgesamt gab der Angreifer dem Sheriff zufolge etwa 100 Gewehrschüsse ab, bevor ihn zur Verstärkung herbeigerufene Polizisten erschossen. Der Schütze sei der Polizei bekannt, aber nie festgenommen worden.