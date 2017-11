Es gibt viel schöne Kleidung – aber auch mehr als genügend hässliche Teile, die produziert werden. Gerade in der Weihnachtszeit erobern Rentier- und Nikolaus-Pullis sämtliche Kleiderschränke und Geschäfte. In Frankreich fand nun eine „Ugly Sweater“-WM statt, also die Kür der hässlichsten Stücke. Tragen will man sie zwar nicht – aber dafür ist das Ansehen umso lustiger.

In Albi, Frankreich, wurden sie gekürt: Die hässlichsten Pullover, die Weihnachten so zu bieten hat. Darunter zum Beispiel eine Art Adventkalender-Pulli, bei dem an jedem Tag ein Türchen zu öffnen ist. Und dahinter? Nichts! Oder auch ein Pullover mit aufgehängter Wäsche darauf, ebenso top. Aber sehen sie selbst… Teilgenommen haben an der WM, die übrigens das erste Mal ausgetragen wurde, ganze 600 Teilnehmer!