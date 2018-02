Schramböck will Industriepolitik und künstliche Intelligenz forcieren

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) will während der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft im kommenden Halbjahr einen Schwerpunkt auf Industriepolitik und künstliche Intelligenz legen. Weitere Themen seien die Stärkung des digitalen EU-Binnenmarktes, sowie die in Österreich verbreitete duale Ausbildung in Europa zu stärken, sagte sie am Mittwoch in Brüssel.

"Das Thema Artificial Intelligence und Robotics stellt eine große Möglichkeit für Österreich und für Europa dar, in der Industrialisierung wieder ganz weit nach vorne zu kommen", sagte Schramböck. So könnten Industrien, die nach Asien abgewandert seien, nach Europa zurückgeholt werden. "Wir machen da einen Schwerpunkt für unsere EU-Präsidentschaft. Das ist etwas ganz Neues, und wir werden mit der EU einen entsprechenden Rahmen ausarbeiten, wie wir diese Industrien in Europa stärken können", sagte die Wirtschaftsministerin.

Unternehmen, die in das Thema künstliche Intelligenz und Robotics investierten, seien weiter vorne und international wettbewerbsfähiger, sie würden auch mehr Jobs schaffen, so Schramböck. Als Beispiel nannte sie das Osttiroler Automatisierungs-Unternehmen Micado.

Schramböck absolvierte am Mittwoch ihren Antrittsbesuch in Brüssel. Sie besuchte die EU-Digitalkommissarin Mariya Gabriel, Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager und den österreichischen EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn. Außerdem traf Schramböck zur Vorbereitung der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft mit mehreren Europaabgeordneten zusammen. "Es war ein sehr freundschaftliches Miteinander", sagte sie. Bei vielen Themen herrsche Übereinstimmung.