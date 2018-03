Jedes Jahr kaufen die Österreicher fleißig Schoko-Osterhasen. Doch was steckt drinnen in den süßen Naschereien? Die Organisationen Südwind und Global 2000 haben auch heuer wieder den Test gemacht.

Insgesamt 22 Schokolade-Osterhasen aus österreichischen Supermärkten haben die NGOs geprüft. Dabei sind die Tester vor allem folgenden Fragen nachgegangen: Wie das Angebot in Österreich in puncto Nachhaltigkeit aus? Was bedeuten und bewirken die verschiedenen Gütesiegel auf den Osterhasen tatsächlich?

Diese fünf Hasen sind die Testsieger

Von den testweise eingekauften Hasen hatten sieben gar kein Siegel, zwei waren UTZ-zertifiziert, fünf wurden mit Fairtrade-zertifiziertem Kakao hergestellt, wie Global 2000 in einer Aussendung mitteilt. Sieben sind Bio und die vier Test-Sieger tragen sowohl das Fairtrade- als auch das Bio-Label. Die Test-Sieger sind: der Natur Pur Bio Osterhase von Spar, der Osterhase aus biologischer Milchschokolade von EZA Fairer Handel, der Natur Aktiv Bio Confiserie Osterhase bei Hofer, der Favorina Bio-Confiserie-Osterhase von Lidl und der Bio Organic Bio Vollmilchschokolade von Riegelein.

Laut Experten ist der Anteil der mit "Fairtrade" und "Bio" gelabelten Hasen in den letzten drei Jahren deutlich gestiegen. Nur noch knapp die Hälfte aller Hasen hätten gar kein Siegel oder nur das UTZ-Siegel. Unternehmenseigene Nachhaltigkeitsinitiativen der Anbieter seien nicht im Test berücksichtigt worden, weil sie für die Konsumenten nicht am Produkt nachvollziehbar seien.

Teurer ist nicht gleich besser

Hasen ohne unabhängiges Label gehören übrigens keineswegs zu den billigsten. Das liege daran, dass es sich hier in der Regel um große Markenhersteller handelt – während die meisten no-name oder Eigenmarken-Hasen heutzutage zumindest das UTZ Label tragen. "Ein Fairtrade-Hase ist nicht notwendigerweise der Teuerste, während ein teurer Hase nicht unbedingt fair und/oder bio ist", sagt Caroline Sommeregger von Südwind.

Manche Probleme bleiben bestehen, wie die NGOs mitteilen: Die negativen sozialen und ökologischen Auswirkungen der Kakaoproduktion seien auf den geringen Preis zurückzuführen, den Bäuerinnen und Bauern für ihre Ware bekommen. Die unterschiedlichen Preise am Supermarktregal würden aber nicht unbedingt höhere oder niedrigere Kosten beim Rohstoffeinkauf widerspiegeln. Viele andere Faktoren wie die Vermarktungsstrategie tragen zu den Preisen bei.

"Wer der Gesellschaft, der Umwelt und den Bäuerinnen und Bauern, die am unteren Ende der Wertschöpfungskette stehen, etwas Gutes tun möchte, ist mit Bio und Fairtrade am Besten bedient. Abgesehen davon ist Bio-Schokolade, die ohne Pestizid-Einsatz hergestellt wurde, auch garantiert bekömmlicher für ihre Lieben", teilen die NGOs abschließend mit.

Welche Siegel, wofür stehen

Fairtrade: Dieses Siegel versteht sich nach Global 2000 als Zusammenschluss von Produzentenorganisationen aus Ländern des Südens sowie Initiativen für fairen Handel in Konsumentenländern. Geachtet wird dabei auf einen umweltschonenden Anbau und faire Arbeitsbedingungen: Kinderarbeit, Gentechnik und besonders gefährliche Substanzen sind verboten.

UTZ: Das Nachhaltigkeitsprogramm soll Produzenten durch Schulungen zur Steigerung ihrer Ertragsleistung und Wirtschaftlichkeit verhelfen. Es soll sicherstellen, dass genug Kakaobohnen für die verarbeitende Industrie auf den Markt kommen. Schokoprodukte mit UTZ-Label müssen mindestens 90 Prozent UTZ-zertifizierten Kakao enthalten. Hier werden soziale und ökologische Mindeststandards garantiert.

EU-Bio-Siegel: Das Siegel stellt sicher, dass hohe ökologische Anforderungen erfüllt werden: Gentechnik und der Einsatz von giftigen Pestiziden und Düngemittel sind nicht erlaubt. Positive soziale Auswirkungen sind laut NGOs indirekt gegeben.

Weiterführende Links:

• Hier finden Sie den Osterhasen-Check 2018 zum Download: https://www.global2000.at/

• Der Gütesiegel-Check von Global 2000 und Südwind: https://www.global2000.at/