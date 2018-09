Da kann man nicht widerstehen! Die lecker duftenden Schoko Brownies sind ein geschmacklicher Genuss. Man muss auch nach dem Verzehr kein schlechtes Gewissen wegen der Kalorien haben - sie sind nämlich Low Carb.

Zutaten für 12 Portionen:

55g Butter

30g zartbitter Kuvertüre oder Bitterschokolade

40g Kakaopulver

2 getrennte Eier

150 g Süßstoff (Erythritol oder Xylitol)

70g Mandeln - Mehl

1⁄2TL Backpulver

1 TL, gestr.Süßstoff (Stevia) optional

1 Flasche Vanillearoma

Anleitung:

Ofen auf 170°C vorheizen.

Eier trennen und Eiweiße zu Eischnee schlagen. Die Schokolade in kleinere Stücke brechen und zusammen mit der Butter schmelzen (z.B. in der Mikrowelle oder im Wasserbad). Kakaopulver mit dem Rührgerät unter die Butter- Schokomischung rühren und die restlichen Zutaten einrühren. Nicht wundern, die Masse wird nun sehr fest! Den Eischnee vorsichtig unterheben. Teig in eine 20 x 20 cm große Brownie-Form (oder eine ähnlich große Auflaufform) füllen und glatt streichen.

Bei 170°C Ober-/Unterhitze für ca. 20 Min. backen.



Tipps:

Für ein ganzes Backblech, wie abgebildet, einfach die Menge verdoppeln. Die Backzeit verlängert sich dann aber auf 23-25 Min.

Wer noch mehr Kohlenhydrate sparen möchte, nimmt 85%ige Bitterschokolade statt Zartbitterkuvertüre, die nötige Süße kann dann mit Stevia wieder erhöht werden.

