Höhlenburg Predjama, Slowenien

Rund um den Globus gibt es zahlreiche Schlösser und Burgen, die verzaubern. "CNN Travel" hat 21 davon zu den schönsten weltweit gekürt.

Darunter befindet sich auch das "Predjama Castle" in Slowenien, als Höhlenburg Predjama bekannt. Die Burg aus dem 12. Jahrhundert liegt nahe dem Dorf Predjama in einem Höhlenportal am Ende des Tales. Das Gemäuer hätte wohl so einiges zu erzählen. Ihr bekanntester Burgherr war der Raubritter Erasmus von Luegg, der im Streit einen Verwandten des Kaiser Friedrich III. tötete und danach auf diese Burg geflohen ist.

