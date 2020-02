Steven Spielberg ist einer der berühmtesten Filmregisseure der Welt. Nun will auch seine Adoptivtochter Mikaela Spielberg ins Filmgeschäft einsteigen - und zwar als Porno-Darstellerin. Sie sei es leid gewesen, aus ihrem Körper kein Kapital schlagen zu können und gesagt zu bekommen, sie solle ihren Körper hassen, so Mikaela Spielberg in einem Interview. Auch gehe es ihr darum, finanziell unabhängig zu werden.