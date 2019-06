Große Sorge um die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (64): Sie empfing am Dienstagmittag den neu gewählten ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymyr Selenskyj. Ein Video wirft nun Fragen zu ihrem Gesundheitszustand auf.

Als die Bundeswehr-Kapelle die deutsche Nationalhymne spielte, fing die Bundeskanzlerin an zu zittern. So fest, dass man es von weitem her sehen konnte. Sie stand zitternd auf einem roten Podest, daneben ihr Amtskollege Selenskyj. Merkel beruhigte sich erst, als sie die Formation abschritt.

So erklärt Merkel die Situation

Der Grund dürfte in der Hitze liegen: Auch Deutschland erlebt derzeit warme Temperaturen um die 30 Grad. Merkel selbst erklärte an einer Pressekonferenz danach, dass sie in der Zwischenzeit drei Gläser Wasser getrunken habe. "Das hat anscheinend gefehlt. Insofern geht es mir sehr gut."

Amtskollege nimmt es gelassen

Auch ihr ukrainischer Amtskollege Selenskyj äusserte sich: "Und was Frau Merkel anbelangt: Ich stand neben ihr und glauben sie mir, sie war in Sicherheit."

Merkels Zittern spielte im Kabinett keine Rolle mehr

Das Zittern der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel vom Vortag war am Mittwoch bei der Kabinettssitzung kein Thema mehr. Nach Angaben von Teilnehmern habe das Zittern weder beim Vorgespräch von CDU/CSU-Seite noch im Kabinett selbst noch am Rande des Kabinetts eine Rolle gespielt. Merkel leitete die Sitzung wie üblich.