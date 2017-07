Christine Neubauer nimmt dieses Jahr an der Promi-Tanzshow "Dance Dance Dance" teil. Im Zuge des Trainings bekam die Schauspielerin große Schmerzen - und anschließend eine "ziemlich schlimme" Diagnose.

Beim Training für die RTL-Tanzshow "Dance Dance Dance" gehen Promis an ihre Grenzen. Bei Christine Neubauer war es aber noch schlimmer. So schlimm, dass sie sich aufgrund der starken Schmerzen einen Tag vor der ersten Show (die Sendung wird aufgezeichnet) einer Kernspintomografie unterzog, wie sie der Zeitschrift "Bunte" berichtet. "Leider war die Diagnose ziemlich schlimm. Ich leide an Morbus Bechterew wie mein Vater", sagt Christine Neubauer.

Morbus Bechterew ist eine Verknöcherung der Wirbelsäule, die 55-Jährige wusste bereits durch einen Bluttest in jungen Jahren, dass sie eine genetische Dispositon habe, hatte jedoch gehofft, dass die Krankheit bei ihr nicht ausbricht. Die Hoffnung hat sich nicht erfüllt, die Krankheit sei sogar bereits "relativ weit fortgeschritten".

Was passiert bei Morbus Bechterew?

Morbus Bechterew führt ohne konsequente Behandlung zu bleibenden Schäden an der Wirbelsäule und dauerhaften Bewegungseinschränkungen. Gezielte Krankengymnastik sowie Antirheumatika können dem entgegenwirken. Für "Dance Dance Dance" hat sich Christine Neubauer fitspritzen lassen, auch künftig setzt die Schauspielerin auf konsequente Bewegung. Dies ist bei ihrer Erkrankung das Um und Auf. "Das Beste, was ich machen kann, damit es nicht schlimmer wird, sind Dehnungsübungen, Gymnastik oder eben Tanzsport, weil dadurch der ganze Körper beansprucht und die Rückenmuskulatur gestärkt wird", so Neubauer zur "Bunte".

Christine Neubauers Vater hat die Krankheit relativ gut im Griff. "Seit mein Papa die Diagnose erhielt, geht er täglich ins Fitnessstudio und macht dort Übungen, vor allem Kraftsport", erzählt die Schauspielerin. Er könne daher noch laufen, drehen oder bücken sei aber nicht mehr möglich. Sie selbst gibt sich optimistisch: "Ich werde weiter Pilates machen, denn das dehnt den Körper perfekt. Und ich werde weiter tanzen - egal, wie weit ich in der Show komme."