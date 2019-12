Heuer mache ich alles anders. Nicht mehr wie in den letzten Jahren, in denen sich meine Gedanken nur darum drehten, wem ich was schenke und wer sich worüber besonders freuen könnte. Was ich wie einpacke. Wen ich wann einlade. Und wem ich versprochen habe, im Dezember noch auf einen gemeinsam Punsch zu gehen mir wird ja schon ganz schwindlig, wenn ich all diese Punkte nur zusammenschreibe. Da war die letzten Jahre natürlich irgendwie nie mehr Platz für mich und meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche in der Vorweihnachtszeit. Eine Zeit, die ja eigentlich besinnlich sein sollte. Aber eben leider nur eigentlich. Weihnachten 2019 wird jetzt aber alles anders. Ich habe nämlich eine neue Strategie entwickelt. Und zwar werde ich mir heuer an jedem Adventssonntag zwei Stunden Zeit nehmen. Für mich. Ganz alleine.

In dieser Zeit werde ich mit Rod Stuart ein nach Zimt duftendes Schaumbad nehmen (gut nicht direkt mit ihm, aber dafür mit seiner wunderschönen Weihnachts-CD), werde Kekse backen und einen schönen Spaziergang durch die beleuchtete Innenstadt machen. Dieses Weihnachten mache ich mir jetzt richtig schön. Und deshalb wird es mir auch nicht passieren, dass ich mich dann am 27. Dezember über mich selbst ärgere, die wunderschöne Zeit wieder einmal verpasst zu haben. Diesmal nehme ich mir Zeit für mich! Und um diese vorweihnachtlichen Vorhaben auch wirklich nicht mehr aus den Augen zu verlieren, blocke ich mir dafür jetzt feste Zeiten. An den Sonntagen. Ich schreibe mir für jeden Adventssonntag ganz genau auf, was ich unternehmen möchte. Das nimmt der Sache zwar auf den ersten Blick fast ein bisschen die Romantik, dass ich mir nun auch schon solche Dinge in den Kalender schreibe. So weiß ich aber dafür ganz sicher, dass ich nicht darauf vergessen werde. Alles, was in meinem Kalender steht, wird nämlich auch gemacht.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nun eine wunderschöne und besinnliche Vorweihnachtszeit. Eine ganz besondere Zeit im Jahr, die Sie heuer unbedingt auch für sich selbst nutzen sollten.

www.dr-sabine-schneider.at, facebook.com/gluecklicherleben