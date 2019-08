Etwas Neues wagen

Wie würden Sie sich selbst beschreiben, wenn es darum geht, neue Dinge auszuprobieren? Sind Sie eher der abenteuerliche Typ, der jedes Jahr in ein anderes Land auf Urlaub fährt? Am besten nur mit einem Rucksack und einer Hängematte, weil Sie auf Bewertungen im Internet ohnehin keinen Wert legen? Oder sind Sie eher der Urlaubstyp, der am liebsten jedes Jahr an denselben Ort fährt, um im Vorfeld schon genau zu wissen, wie dort alles abläuft? Wo es den besten Kaffee gibt, das beste Eis und welche Tisch- und Zimmernummer Sie im Hotel unbedingt haben wollen. Mal ganz ehrlich. In welcher Beschreibung finden Sie sich selbst wieder? Das kann jetzt richtig erschreckend sein, oder? Sollten auch Sie sich (Sie sehen an meiner Formulierung - auch ich bin eher Typ 2) prima damit identifizieren können, zu ihren traditionellen Werten zu stehen, hat das aber etwas Langweiliges, nicht wahr?

Als Jugendliche habe ich meine Eltern ausgelacht, wenn sie immer wieder an dieselben Orte fuhren. Und was mache ich heute? Ich fahre auch immer wieder hin. Bis zu einem gewissen Grad ist das aus psychologischer Sicht ganz wunderbar. Nämlich dann, wenn man nur ein paar Tage Zeit hat und sich wirklich erholen möchte. In diesem Fall macht es durchaus Sinn, an einen Ort zu fahren, wo man sich von Beginn an erholen kann, weil man die Gegebenheiten kennt. Wenn man aber mehr Zeit hat, sollte man sich unbedingt immer wieder für Neues öffnen. Neue Länder kennenlernen, neue Kulturen. Unser Gehirn ist nämlich ganz süchtig nach neuen Eindrücken. Diesem Verlangen sollten wir deshalb unbedingt regelmäßig nachkommen. Denn sonst wird das ganze Leben, ebenso wie jeder Urlaub, zur Routine. Und dafür sind wir alle definitiv noch zu jung! Denn Sie wissen ja: Am Ende bereut man immer nur die Dinge, die man nicht getan hat. Planen Sie Ihren nächsten Urlaub also frei nach dem Motto "Wenn einer eine Reise tut, kann er was erzählen". Und Sie wollen ja bestimmt nicht immer dieselben Dinge erzählen, oder? Und ganz bestimmt auch nicht immer nur dieselben Dinge erleben. Das wäre ja auf Dauer echt fad!