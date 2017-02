Schneesturm in Nordost-USA

Nach einem dramatischen Temperatursturz hat ein heftiger Wintersturm den Nordosten der USA getroffen. Örtlich fielen am Donnerstag nach Medienberichten bis zu 45 Zentimeter Schnee. Tags zuvor hatten in der Region teilweise Temperaturen von mehr als 15 Grad geherrscht. Tausende Flüge wurden gestrichen und Schulen in Städten wie New York und Boston geschlossen.

An den drei New Yorker Flughäfen fiel laut "New York Times" insgesamt rund die Hälfte der Flüge aus. In New York starb demnach ein Mann beim Schneeschaufeln, als er ausrutschte und durch ein Fenster stürzte. Im Bundesstaat Massachusetts kam es zu Stromausfällen. Bis Nachmittag (Ortszeit) hatte der Schneefall größtenteils nachgelassen.